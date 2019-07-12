أهالي طيردبا- صور قطعوا الطريق المؤدية إلى مكب النفايات رفضا لتوسعته

قطع عدد من أهالي بلدة طيردبا في ​قضاء صور​، الطريق المؤدية إلى مكب ​النفايات​ عند مدخل البلدة، اثر إقدام متعهّد المكب على توسعته، ممّا أدّى إلى انبعاث الروائح الكريهة.

وقد اعتصم شبان عند مدخل المكب، بعدما قطعوا الطريق بالحجارة، مطالبين الدولة و​وزارة البيئة​ بـ"وضع حدّ لمافيا المكبّات العشوائيّة".

وكان الأهالي قد وجّهوا في وقت سابق اليوم، صرخة تعبيرًا عن سخطهم واستيائهم، ودعوا بلدية ​العباسية​ الّتي يقع المكب ضمن إطار عقارها، إلى "الطلب من متعهّد المكب بعدم توسعته وإقفاله، لما يسبّبه من روائح كريهة وانبعاث الغازات السامّة تشكّل خطرًا على الصحة العامة".

وأعلنوا أنّ "تحرّكهم عند مداخل المكبّات هدفه منع دخول مزيد من ​الشاحنات​ إلى المنطقة، والتعبير عن رفضهم لتحويل أرضهم إلى مكبّات عشوائيّة للنفايات"، لافتين إلى أنّ "أزمة المكبات في جوار طيردبا ليست جديدة، وقد توالت التحرّكات في مرّات سابقة دون جدوى"، معلنين "استمرار تحرّكهم غدًا وحتّى وقف العمل في المكب وإقفاله".

وكانت قد حضرت ​القوى الأمنية​ إلى المكان للاطلاع على ما يجري على الأرض.