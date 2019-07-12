اعتصام لاهالي موقوفي احداث عبرا للمطالبة باقرار العفو العام

نفذ ​اهالي الموقوفين​ والمحكومين في ملف ​احداث عبرا​ اعتصامهم الأسبوعي عند مستديرة مرجان في صيدا للمطالبة باقرار ​العفو العام​ الشامل عن ابنائهم دون استثناء.

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