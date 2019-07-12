لفت النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح له عبر موقع التواصل الاجتماعي إلى "أنني اتعرض لهجوم الذباب الإلكتروني لسؤالي لماذا استمر بتحالفاتي وخصوصا في تكتل "لبنان القوي" اذا كانت لدي هذه الذهنية الإصلاحية وكأنها ادانة مسبقة لجهة سياسية بعينها، فأقول لهم لقد شاركتم في معظم الحكومات منذ 2005 كغيركم من الأحزاب فلنبتعد عن تقاذف المسؤوليات ولنتكاتف جميعا لإنقاذ ما تبقى".

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كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: فلنبتعد عن تقاذف المسؤوليات ولنتكاتف جميعا لإنقاذ ما تبقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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