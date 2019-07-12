شدّد مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، على أنّ "النبيذ اللبناني سفير متألّق في الخارج، وقريبًا في الصين واليابان".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "إنتاج النبيذ تصاعد خلال السنوات الخمس ألأخيرة، والبترون هي المنطقة الثانية للنبيذ اللبناني من بعد البقاع".
كانت هذه تفاصيل خبر لحود: النبيذ اللبناني سفير متألق في الخارج وقريبا في الصين واليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.