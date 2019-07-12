لحود: النبيذ اللبناني سفير متألق في الخارج وقريبا في الصين واليابان

شدّد مدير عام ​وزارة الزراعة​ ​لويس لحود​، على أنّ "​النبيذ​ اللبناني سفير متألّق في الخارج، وقريبًا في ​الصين​ و​اليابان​".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "إنتاج النبيذ تصاعد خلال السنوات الخمس ألأخيرة، و​البترون​ هي المنطقة الثانية للنبيذ اللبناني من بعد ​البقاع​".