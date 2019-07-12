مصادر للـLBC: زيادة نفقات أوجيرو ومجلس الإنماء والإعمار مستبعدة

لفتت مصادر للـLBC إلى أنه "لا يجب أن يتم زيادة موازنة ​أوجيرو​ و​مجلس الإنماء والإعمار​"، موضحة أن "مجلس الإنماء والإعمار نفّذ 6 في المئة فقط من الأموال التي حصل عليها في العامين الماضيين"، مشيرة إلى أن "زيادة النفقات مستبعدة".

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