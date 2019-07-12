كيدانيان: الوضع السياحي جيد والمهرجانات هذه السنة خفت لكنها تحسنت

أوضح وزير السياحة ​أواديس كيدانيان​ أنّه "لا يمكننا دمج السياحة بالمهرجانات. فعندما نتكلّم عن السياحة نكون نشير إلى حركة من الخارج إلى الداخل، أمّا المهرجانات فهي نوع من السياحة الداخلية".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "المهرجانات هذه السنة خفّت لكنّها تحسّنت، والوضع السياحي جيّد".