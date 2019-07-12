أوضح وزير السياحة أواديس كيدانيان أنّه "لا يمكننا دمج السياحة بالمهرجانات. فعندما نتكلّم عن السياحة نكون نشير إلى حركة من الخارج إلى الداخل، أمّا المهرجانات فهي نوع من السياحة الداخلية".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "المهرجانات هذه السنة خفّت لكنّها تحسّنت، والوضع السياحي جيّد".
كانت هذه تفاصيل خبر كيدانيان: الوضع السياحي جيد والمهرجانات هذه السنة خفت لكنها تحسنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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