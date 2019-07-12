أوضحت معلومات قناة الـ"MTV" أنّ "اللقاء اليوم بين رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس الوزراء ​سعد الحريري​، كان لتحضير الأرضية اللازمة لجلسات ​الموازنة​، ولوضع الجلسة الحكومية المقبلة على سكة الموعد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر MTV: لقاء عون-الحريري كان لتحضير الأرضية لجلسات الموازنة ولوضع جلسة الحكومة على سكة الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.