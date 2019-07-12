مصادر للـLBC: الحريري يحاول حشد القوى السياسية حوله في موضوع رسم 2%

كشفت مصادر للـLBC عن "رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ يحاول حشد القوى السياسية حوله في موضوع رسم 2 في المئة على البضائع المستوردة"، مشيرة إلى أنه "يتابع ​الاتصالات​ مع المعترضين فيما يبقى ​حزب الله​ معترضًا على الرسم".

ولفتت المصادر إلى أن "الحريري اعتبر أن البدائل المقترحة ليست مجدية في شأن رسم 2 في المئة"، موضحة أن "الحريري طلب من بعض نوابه الذين يعتزمون السفر هذا الأسبوع، البقاء في البلد لأنه بحاجة الى دعمهم في التصويت بشأن الرسم".