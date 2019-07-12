مصادر للـLBC: الحريري يحاول حشد القوى السياسية حوله في موضوع رسم 2%

كشفت مصادر للـLBC عن "رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يحاول حشد القوى السياسية حوله في موضوع رسم 2 في المئة على البضائع المستوردة"، مشيرة إلى أنه "يتابع الاتصالات مع المعترضين فيما يبقى حزب الله معترضًا على الرسم".
ولفتت المصادر إلى أن "الحريري اعتبر أن البدائل المقترحة ليست مجدية في شأن رسم 2 في المئة"، موضحة أن "الحريري طلب من بعض نوابه الذين يعتزمون السفر هذا الأسبوع، البقاء في البلد لأنه بحاجة الى دعمهم في التصويت بشأن الرسم".
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