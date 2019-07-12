مصادر للـLBC: رعاة سيدر مستاؤون من التأخير الحكومي الحاصل

أكّدت مصادر للـLBC أن "أي خلل في العمل الحكومي يؤدي الى نتائج سلبية"، مشيرة إلى أن "التعطيل الذي أصاب ​الحكومة​ أرجأ إقرار برنامج الاستثمار الوطني".

وكشف المصادر عن أن "رعاة سيدر مستاؤون من التأخير الحاصل"، موضحة أن "بالرغم من التعطيل، إلا أن ​الاتصالات​ مستمرة وبخاصة مع الفرنسيين الذين عرضوا صيغة على ​لبنان​ فطلب إجراء بعض التعديلات. جاء الرد الفرنسي إيجابي في هذا المجال".