أكّدت مصادر للـLBC أن "أي خلل في العمل الحكومي يؤدي الى نتائج سلبية"، مشيرة إلى أن "التعطيل الذي أصاب الحكومة أرجأ إقرار برنامج الاستثمار الوطني".
وكشف المصادر عن أن "رعاة سيدر مستاؤون من التأخير الحاصل"، موضحة أن "بالرغم من التعطيل، إلا أن الاتصالات مستمرة وبخاصة مع الفرنسيين الذين عرضوا صيغة على لبنان فطلب إجراء بعض التعديلات. جاء الرد الفرنسي إيجابي في هذا المجال".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للـLBC: رعاة سيدر مستاؤون من التأخير الحكومي الحاصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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