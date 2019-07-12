الكونغرس يصوت على الحد من قدرة ترامب على شن حرب ضد إيران

أفادت وكالة "أ.ب" بأن "الكونغرس الأميركي صوت على بند ملحق بميزانية الدفاع يحظر على الرئيس دونالد ترامب شن حرب على إيران دون موافقة المجلس".
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