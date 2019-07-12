الكونغرس يصوت على الحد من قدرة ترامب على شن حرب ضد إيران

أفادت وكالة "أ.ب" بأن "​الكونغرس الأميركي​ صوت على بند ملحق بميزانية الدفاع يحظر على الرئيس ​دونالد ترامب​ شن حرب على ​إيران​ دون موافقة المجلس".

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