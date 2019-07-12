وزير الخزانة الماليزي: استرجعنا 220 مليون دولار مختلسة من الصندوق الحكومي

أعلن وزير الخزانة الماليزي، ليم غوان إنغ عن استرجاع بلاده 220 مليون ​دولار​، كانت مختلسة من الصندوق الحكومي، موضحاً أن "​ماليزيا​ أعادت 200 مليون دولار من ​الولايات المتحدة​، و20 مليون دولار من ​سنغافورة​".

وأوضح أن "الأموال عادت إلى بلاده نتيجة لجهود المسؤولين في الولايات المتحدة وسنغافورة، ولجنة ​مكافحة الفساد​ وجهاز ​الشرطة​ و​النيابة العامة​ الماليزية"، مؤكداً أن "ماليزيا تواصل أعمال إعادة 50 مليار رينغيت ماليزي".