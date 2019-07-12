وزير الخزانة الماليزي: استرجعنا 220 مليون دولار مختلسة من الصندوق الحكومي

أعلن وزير الخزانة الماليزي، ليم غوان إنغ عن استرجاع بلاده 220 مليون دولار، كانت مختلسة من الصندوق الحكومي، موضحاً أن "ماليزيا أعادت 200 مليون دولار من الولايات المتحدة، و20 مليون دولار من سنغافورة".
وأوضح أن "الأموال عادت إلى بلاده نتيجة لجهود المسؤولين في الولايات المتحدة وسنغافورة، ولجنة مكافحة الفساد وجهاز الشرطة والنيابة العامة الماليزية"، مؤكداً أن "ماليزيا تواصل أعمال إعادة 50 مليار رينغيت ماليزي".
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