ترامب لايران: من الأفضل أن تكوني حذرة

هدد الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، ​إيران​، قائلا "من الأفضل لإيران أن تكون حذرة، إنهم يدخلون أرضا خطيرة جدا"، متوجهاً لها بالقول "يا إيران، إذا كنتم تستمعون لما أقوله الآن، فمن الأفضل لكم توخي الحذر".

وأعلنت ​الحكومة البريطانية​، في وقت سابق من الثلاثاء، أن 3 سفن إيرانية حاولت اعتراض ناقلة ​النفط​ British Heritage، التي تشغلها شركة "BP" البريطانية، في ​مضيق هرمز​، لكنها انسحبت بعد تحذيرات من سفينة حربية تابعة للمملكة المتحدة.

من جهته، نفى ​الحرس الثوري الإيراني​ صحة هذه الأنباء، مؤكدا أن ​القوات​ البحرية التابعة له لن تتردد في تنفيذ أوامر بإيقاف ناقلات نفط في مياه الخليج في نطاقها الجغرافي في حال صدورها.

ويأتي هذا الحادث مع استمرار احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "Grace 1" لدى سلطات ​جبل طارق​ بعد توقيفها على يد قوات من المشاة ​البحرية البريطانية​، بطلب من ​الولايات المتحدة​، التي قالت إن ​السفينة​ كانت تقل شحنات نفط إلى ​سوريا​ خرقا للعقوبات الغربية.