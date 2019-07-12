البنتاغون: لا يمكن لتركيا أن تمتلك طائرات أميركية ومنظومة روسية معًا

أكّد ​وزارة الدفاع الأميركية​ أن "موقفنا لم يتغير بشأن دور ​تركيا​ في برنامج الطائرة المقاتلة اف-35"، مشددة على أن "تركيا لا يمكنها أن تمتلك طائرات اف-35 الأميركية و​منظومة​ اس-400 الروسية معاً".

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