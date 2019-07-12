ترامب أعلن حال الطوارئ مع اقتراب العاصفة "باري" من ساحل نيو أورلينز

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ حال الطوارىء مع اقتراب العاصفة الاستوائية "باري" من ساحل نيو أورلينز. وفي السياق نفسه كشف حاكم ولاية ​لويزيانا​ جون بيل إدواردز أننا "نتوقّع إعصاراً من الفئة الأولى عندما سيلامس الأرض، الأمر الذي نعتقد أنه سيحصل صباح السبت وستكون هناك فترة تساقط ​أمطار​ غزيرة جداً".

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