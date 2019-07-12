كشف مصدر مصري مسؤول لقناة "روسيا اليوم" أن "إعلان السلطات الكويتية عن ضبط خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، جاء بعد مراسلات بين الجهات الأمنية المصرية ومسؤولين في الكويت استمرت لسنوات"، مشيراً إلى "وجود نشرة حمراء واتفاقية تعاون أمني بين القاهرة والكويت، تتيح تسليم أفراد الخلية في أقرب وقت ممكن".
ورحب المصدر بالخطوة الكويتية، مشيراً إلى "إنها بداية تنسيق حقيقي لخطوات أخرى بين مصر والكويت، ومصر ودول خليجية أخرى، خاصة وأن أفراد الخلية المضبوطة في الكويت هاربين منذ مدة".
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط شبكة قالت إن عناصرها مصريون ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، صدرت بحقهم أحكام مشددة بالسجن في مصر على خلفية تنفيذهم هجمات هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مصري لـRT: سيتم تسليم خلية الإخوان المسلمين الموقوفة بالكويت لمصر قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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