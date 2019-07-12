أعلنت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم "رفض السويد توقيع اتفاقية الأمم المتحدة حول الحظر الكامل للأسلحة النووية، التي تم اعتمادها عام 2017"، مشيرة إلى أن "الاتفاقية ليست جاهزة في حالتها الحالية، وأن البرلمان السويدي بأغلبه لا يؤيد توقيعها".
ولفتت إلى أن "الحكومة في الوقت الحالي قررت عدم توقيع الاتفاقية، وبدلا من ذلك ستكتفي بدور مراقب"، مؤكدةً أن "السويدلا تزال تعتبر انتشار الأسلحة النووية أحد التهديدات الرئيسية للعالم وستسعى للقضاء عليها".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الخارجية السويدية: نرفض التوقيع على اتفاقية الحظر الكامل للأسلحة النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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