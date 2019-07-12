وزيرة الخارجية السويدية: نرفض التوقيع على اتفاقية الحظر الكامل للأسلحة النووية

أعلنت وزيرة الخارجية ​السويد​ية، ​مارغوت فالستروم​ "رفض السويد توقيع اتفاقية ​الأمم المتحدة​ حول الحظر الكامل للأسلحة النووية، التي تم اعتمادها عام 2017"، مشيرة إلى أن "الاتفاقية ليست جاهزة في حالتها الحالية، وأن البرلمان السويدي بأغلبه لا يؤيد توقيعها".

ولفتت إلى أن "​الحكومة​ في الوقت الحالي قررت عدم توقيع الاتفاقية، وبدلا من ذلك ستكتفي بدور مراقب"، مؤكدةً أن "السويدلا تزال تعتبر انتشار الأسلحة النووية أحد التهديدات الرئيسية للعالم وستسعى للقضاء عليها".