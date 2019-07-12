إنفجار في فندق بمدينة كيسمايو ساحل الصومال تبعه إطلاق نار

أعلن الضابط بالشرطة ​الصومال​ية الرائد محمد عبدي أن "سيارة ملغومة انفجرت داخل فندق بمدينة كيسمايو الساحلية حيث كان شيوخ قبائل ونواب مجتمعين ثم أعقبه إطلاق أعيرة نارية". وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم الذي قالت إن انتحاريا نفذه. ولفت المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب الصومالية عبد العزيز أبو مصعب إلى أن "الحركة نفذت الهجوم عبر انتحاري وأن الاشتباكات ما زالت مستمرة.

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