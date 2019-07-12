مجتهد: توجيهات سرية بإغلاق مطار أبها ليليا بعد عجز ابن سلمان عن حمايته

كشف المغرد السعودي الشهير "مجتهد" أن "هناك توجيهات سرية بإغلاق مطار أبها ليليا من السادسة مساء إلى السادسة صباحا، بعد عجز الدفاع الجوي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن حماية المطار من قصف الحوثي المتكرر"، مضيفا:" يبدو أن توجيهات مماثلة ستصدر لمطارات أخرى، مما يعتبر رفع الراية البيضاء بدلا من القدرة على المواجهة، وسلم لي عاصفة الحزم".
وأعلن مجتهد عن "توجيهات صارمة من الديوان لمندوبي الجهات الحكومية الذي يحضرون لمناقشات مجلس الشورى بالالتزام بالتعليمات التفصيلية التي زودوا بها بعد أن أبدى بعض المندوبين رأيهم الشخصي الموافق لأعضاء المجلس في بعض المناقشات".
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