الصين ستفرض عقوبات على الشركات الأميركية الضالعة في بيع أسلحة لتايوان

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واشنطن: يتوجه مسؤولون أميركيون إلى الصين في "مستقبل قريب جدا" لاستئناف المفاوضات التجارية التي انهارت في أيار/مايو، بحسب ما أعلن مسؤول في البيت الأبيض الجمعة.
واتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ على استئناف المفاوضات التجارية خلال لقائهما في أوساكا نهاية حزيران/يونيو، ومنذ ذلك الحين تحدث مسؤولو التجارة هاتفيا، بحسب ما أعلن مستشار شؤون التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو على شبكة سي.إن.بي.سي.
وقال نافارو إن ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين سيتوجهان إلى بكين "في المستقبل القريب جدا وسيجريان محادثات بناءة لمعالجة هذه المسائل الهيكلية المهمة".
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