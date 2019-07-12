شكرا لقرائتكم خبر عن أبوشقة: الوفد جاهز لخوض أى انتخابات ..ونطالب بـ 270 عضواً بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، جاهزية الحزب لخوض أية انتخابات محلية أو برلمانية في أي وقت ، مؤكدا أن مقومات أي حزب سياسي أن يكون جاهزًا؛ لخوض الانتخابات في أي توقيت.

وأشار «أبو شقة» إلى أن قواعد حزب الوفد بالقاهرة والمحافظات جاهزة لخوض الانتخابات، وفيما يتعلق بمشروع القانون المقدم إلى البرلمان بخصوص مجلس الشيوخ.

وقال «أبو شقة» فى بيان له :"إن رأى حزب الوفد هو أن يكون عدد الأعضاء مائتين وسبعين عضواً، منهم 90 بالانتخابات الفردية والباقي بالقائمة المغلقة في الفصل التشريعي الأول ، موضحا أن هذا يحقق التجانس المطلوب في أي مجلس نيابي، ويثرى الحياة الحزبية، تفعيلاً لنص المادة الخامسة من الدستور.

كان المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها، قال أن الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزة ومستعدة دائمًا من خلال لجانها المتخصصة لإجراء أي استحقاق دستوري، بما في ذلك انتخابات مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن الحديث الآن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ بعد تقدم مشروع قانون لمجلس النواب يتطلب أن تسبقه عدة خطوات، وهى تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وفقًا لما نصت عليه التعديلات الدستورية الأخيرة.