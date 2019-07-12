ترامب: ننفذ مداهمات تستهدف المهاجرين غير الشرعيين

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المداهمات التي تهدف إلى ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ستركز على المجرمين ، مثل أعضاء العصابات.

وردا على سؤال عن المداهمات التي ذكرت التقارير أنها قد تحدث مطلع الأسبوع المقبل، قال ترامب خلال مؤتمر صحفي مرتجل في البيت الأبيض: "يأتي المهاجرون إلى بلادنا بطريقة غير قانونية، ونخرجهم منها بشكل قانوني. إنه أمر بسيط للغاية. أمر لا أحب القيام به".

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وفي إشارة إلى العصابة العنيفة(MS-13) ، أضاف ترامب قائلا: "لدي واجب للقيام بذلك".

وتستعد مجتمعات المهاجرين للمداهمات التي تقوم بها إدارة الهجرة والجمارك منذ أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها مخططة.

ومن المتوقع أن تجري المداهمات في مدن كبيرة مثل لوس أنجلوس ونيويورك وشيكاغو وهيوستن وتؤثر على العائلات المهاجرة التي تلقت أوامر نهائية من قاضي الهجرة.