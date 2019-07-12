الممثلة الأمريكية باسنجر تنضم إلى مظاهرات في سول ضد تناول لحوم الكلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

انضمت النجمة الأمريكية كيم باسنجر إلى نحو مئة من المتظاهرين المنادين بحقوق الحيوان أمام الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة للاحتجاج على تناول لحوم الكلاب.

واختارت جهة التنظيم "تعايش حقوق الحيوان على الأرض" (كير) يوم الجمعة لإقامة مظاهرتها لأنه يوافق 12يوليو الذي يعتبر أحد أكثر الأيام الشديدة الحرارة في العام وفقا للتقويم الكوري التقليدي.

ويتناول الكثير من الكوريين لحوم الكلاب خصوصا في هذا اليوم وكذلك حساء الدجاج، بناء على اعتقاد أنه يساعدهم على تحمل الحر. ويحل اليومان شديدا الحر الأخران يومي 22 يوليو و11أغسطس.

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وقالت الممثلة في حوار مع صحيفة "تشوسون إلبو" :"إنه تقليد ولكن ضد حقوق الحيوان". وتشتهر باسنجر بأفلام مثل "باتمان" عام 1989 و" لاكونفيدنشيال" عام 1997 .

ونظم أعضاء من جمعية تناول لحوم الكلاب الكورية مظاهرة مناوئة قريبة. وجرى إحضار العديد من الكلاب التي تم تربيتها لتؤكل ولكن تم إنقاذها من الذبح هذه المرة ونقلها من منشآت الانتاج إلى المظاهرة.

ويحاول نشطاء حقوق الحيوان منذ سنوات الدفع من أجل حظر قانوني بشأن تناول لحوم الكلاب، الذي يصبح أقل شعبية، خصوصا بين الشباب الكوري الجنوبي، بحسب جماعة كير.