حزب الوفد يطالب بـ270 عضوًا في مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن يكون عدد أعضاء مجلس الشيوخ 270 عضوًا منهم 90 عضوًا بالانتخابات الفردية والبقية بالقائمة المغلقة في الفصل التشريعي الأول.

جاء ذلك بعد يوم من تقدم النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، بمشروع قانون مقدم من الأغلبية البرلمانية، بشأن مجلس الشيوخ لمجلس النواب، ينص على تكوين المجلس من ٢٤٠ عضوًا يتم انتخاب ٨٠ نائبًا منهم بالقائمة و٨٠ فرديًا مع أحقية رئيس الجمهورية في تعيين ٨٠ نائبًا.

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وأوضح "أبو شقة"، في بيان الجمعة، أن مقترح الحزب يحقق التجانس المطلوب في أي مجلس نيابي، ويثرى الحياة الحزبية، تفعيلاً لنص المادة الخامسة من الدستور، مؤكدًا في الوقت نفسه جاهزية الحزب لخوض أية انتخابات محلية أو برلمانية في أي وقت.

وقال إن مقومات أي حزب سياسي أن يكون جاهزًا؛ لخوض الانتخابات في أي توقيت، مشيرًا إلى أن قواعد حزب الوفد بالقاهرة والمحافظات جاهزة لخوض الانتخابات، وفيما يتعلق بمشروع القانون المقدم إلى البرلمان بخصوص مجلس الشيوخ.

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