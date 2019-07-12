سفير البحرين لدى بغداد: القضاء العراقي سيكون عادلاً في محاسبة مقتحمي سفارتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ):

أكد السفير البحريني لدى العراق صلاح المالكي، اليوم الجمعة، ثقته بأن القضاء العراقي سيكون عادلاً في محاكمة المسؤولين عن حادثة اقتحام السفارة.

وقال المالكي - في مقابلة مع قناة "السومرية نيوز" - "إن مملكة البحرين حريصة على العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين"، مضيفًا أن استجابة الحكومة العراقية كانت فورية وحاسمة لإنهاء حالة الاقتحام والتعامل معها بسرعة قياسية، فيما كان بيان رئاسة الحكومة وتبعه وزارة خارجية العراق وهذا أمر نادر الحدوث أن يصدر بيانين في ذات الوقت، وما لحقه من استنكار واسع من أعضاء مجلس النواب العراق بمختلف انتمائهم السياسية وباقي الفعاليات العراقية الرسمية وغير الرسمية واضحًا في هذا الشأن".

وأضاف المالكي أن الشعب العراقي شعب كريم أبي مضياف لا يرضى إيذاء ضيوفه ومن هنا كانت حالة الاستنكار الرسمية والشعبية على حادث الاعتداء الآثم الكبير، مشيرا إلى أن زيارة وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري للسفارة بعد الاعتداء كانت أول رسالة قوية في رفض ما تعرضت له السفارة من حادث غاشم.

وأعرب المالكي عن يقينه بأن القضاء العراقي سوف يكون عادلاً في محاكمة المسؤولين عن الحادث الذي يتعارض مع القوانين الدولية ويعتبر جرماً تحرمه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١، مؤكداً أن الحكومة العراقية ممثلة في وزارة الخارجية لن تدخر جهدا في ذلك وهذا يضمن رسالة آمنة لجميع السفارات العاملة في بغداد من أي تهديد محتمل وواجبات الدولة المضيفة في حمايتهم.