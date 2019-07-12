كان مجلس النواب وافق أمس الأربعاء،على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي، بناء على الطلب المقدم من النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية.
وتدور وقائع القضية حول اتهام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب والمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء مقابر على قطعة أرض مملوكة ل نظير مليون جنيه تم زيادتهم إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رفع الحصانة.. قرار عاجل من النيابة بشأن البرلماني صلاح عيسى في اتهامه بتلقى رشوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.