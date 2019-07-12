وزارة الدفاع التركيّة تعلن وصول أوّل أجزاء أنظمة "إس-400" الدفاعيّة الروسيّة

وكالات - قالت وزارة الدفاع التركية إنها تسلمت الأجزاء الأولى من أنظمة "إس-400" الدفاعية الصاروخية الروسية اليوم الجمعة 19 جويلية 2019 . والصفقة التي أبرمتها تركيا مع روسيا لشراء المنظومة مصدر توتر بين أنقرة وواشنطن .

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