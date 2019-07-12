جنوب أفريقيا تعفى السعوديين والإماراتيين من تأشيرة الدخول

أعلنت جنوب أفريقيا أنها ستطلق نظام «eVisa» يضم دولاً جديدة إلى قائمة الدول التى يمكن لمواطنيها الدخول دون تأشيرة.

وأعلنت وزارة الشئون الداخلية أن النظام الجديد سيبدأ فى نوفمبر المقبل، بحسب صحيفة «The South African».

وأعلن وزير الشئون الداخلية لجنوب أفريقيا، آرون موتسوالدى، الأربعاء الماضى، بحسب الصحيفة، أنه ستضاف 7 دول جديدة إلى قائمة الدول التى باستطاعة

مواطنيها القدوم إلى جنوب أفريقيا دون تأشيرة، وهى: نيوزيلندا، الإمارات، السعودية ، كوبا، غانا، ساو تومى وبرينسيبى.

وجاء القرار بعد أن أظهرت بيانات «Stats SA» أن عدد الزوار الذين يسافرون من نيوزيلندا إلى جنوب أفريقيا انخفض بنسبة 11% بين عامى 2017 و2018، واستمر الانخفاض فى 2019.

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وقال موتسوالدى إن «السياحة ستزدهر إذا قمنا بتخفيف متطلبات التأشيرة للدخول إلى جنوب أفريقيا، نحن نعلم أن السياحة مهمة للغاية لخلق فرص العمل».

وأضاف: «النظام الجديد سيجعل جنوب أفريقيا وجهة مرغوبة من خلال سهولة أنظمة التأشيرة، وستكون لها آثار هائلة على نمو السياحة فى البلاد».

وتابع الوزير: «من بين 193 دولة عضو فى الأمم المتحدة، أعفت الإدارة 75 دولة، هى 16 دولة فى قارتنا وأعضاء الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقى و59 دولة من جميع أنحاء العالم».