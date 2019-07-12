تعرف على سر الاحتفال باليوم العالمي للكباب

على طريقة الفنان المصري عادل إمام في فيلم الإرهاب والكباب، لكن مع مسايرة العصر والتكنولوجيا والسوشيال ميديا، دشن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة ، هاشتاج # KebabDay للاحتفال باليوم العالمي للكباب .

وأرجح موقع Days Of The year الذي دشن الهاشتاج أن الاحتفال بهذا اليوم مقتبس من عبارة عن كوفي عنان، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، يقول فيها: "لن يحلّ السلام حتى يتم الحصول عالميًا، على الكَباب".

والكباب يعد من أشهر المأكولات في منطقة الشرق الأوسط لاسيما سوريا وتركيا ومصر باختلاف طريقة التحضير .

وفي السياق ذاته ركز الموقع صاحب فكرة الاحتفال علي استخدام اسم أكلة "الشيش كباب" المعروفة عن تاريخ هذا الطعام المشوي، بجانب غياب أسماء مختلفة، لهذه النوعية من الأكل، كأكلة كباب الخشخاش الحلبي التي تعد واحدة من

الأكلات المنضوية تحت اسم (كباب)، فيما يشار إلى الكباب في مصر، بصفته لحمًا مشويًا غير مفروم، بل يحضَّر كقطع كبيرة ثم يشوى، وفي تلك الحالة، يكون اسمه (شقف) أو (شيش كباب) بالسوري الحلبي.

بالنسبة لسوريا اشتهر أهل حلب بتلك الأكلة، وصار يقال (الكباب الحلبي) الأمر الذي عاد ونقله الموقع المذكور، نظرًا لاشتهار أهل هذه المدينة السورية العريقة، بإعداده وتقديمه كواحد من أطباقها المميزة.

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وأدرج موقع Days Of The year ما يشبه أكلة الشاورما الشهيرة، في عداد الكباب، حيث تحدث عن شرائح لحم مصفوف فوق بعضه بعضًا، يدور على محور، ثم يتعرض للنار، ويتم كشط الوجه الناضج منه، وهو ما يعرف في المنطقة،

باسم أكلة الشاورما التي يشتهر بها السوريون واللبنانيون، كما أنه إدراج هذه الأكلة في قائمة “الكباب” ليس من عادات أبناء المنطقة العربية، باعتبارها أكلة مستقلة لا يتم فيها فرم اللحم أو تقطيعه قطعًا، بل إعداد اللحم شرائحَ بين الرقيقة والمتوسطة، يداخلها الدهن الأبيض، مما يضفي عليها مذاقا غاية في التميز، بحسب عشاق تلك الأكلة.

أما تركيا تشتهر بكباب أضنة وهو عبارة عن سيخ مشوي من اللحم المفروم اللذيذ المطهو مع مجموعة متنوعة من التوابل والأعشاب، ويتم تقديم الطبق هذا الطبق مع السلطة والخبز الرقيق والأرز، تم تسمية الطبق بهذا الاسم نسبة إلى مدينة أضنه التي اخترع فيها، وتعود تقاليد هذا الطعام إلى تركمنستان، وأصحاب مطاعم الكباب في المدينة من أصول عربية.

أما مصر تشتهر بـشيش كباب ضانى، وهو عبارة عن بصل وفلفل وطماطم، وحبة جوز الطيب وملعقة كبيرة ملح وفلفل اسود ورشة كمون وملعقة كبيرة صويا صوص وكوب زبادى، حيث تتعدد مطاعم الكباب في القاهرة .

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