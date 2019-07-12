الجزائر تعتقل إرهابيين اثنين بولاية تبسة

اعتقلت السلطات الجزائرية عنصري دعم للجماعات الإرهابية بولاية "تبسة" شمال شرقي البلاد.
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان لها - إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفرزة (دورية) للجيش بالتنسيق مع عناصرالدرك الوطني (تابع للجيش) بولاية (تبسة) عنصري دعم للجماعات الإرهابية".
وأضافت أن قوات الجيش في "تمنراست" و"برج باجي مختار" (جنوب) و"جانت" (جنوب شرق) أوقفت 14 منقبًا عن الذهب وضبطت
وأشارت الوزارة - في بيانها - إلى أنه تم توقيف 22 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من "تلمسان" و"عين تيموشنت" (شمال غرب) و"تبسة" (شمال شرق).
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