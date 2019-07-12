الاحتلال الإسرائيلي يصيب 24 فلسطينيًا خلال مسيرات في غزة

شهدت قطاع غزة مسيرة سلمية من جانب الشعب الفلسطيني أسفرت عن إصابة 24 مواطنا فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي وآخرون بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط والعشرات بالاختناق.
ووصل الشباب للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة السادسة والستين.
وكان شاب فلسطيني قد أصيب برصاص الاحتلال وجرى اعتقاله قرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وبدأ آلاف الفلسطينيين بالوصول إلى خمسة مخيمات على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في جمعة "لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ 30 مارس من العام الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وبدأت الحافلات بنقل المتظاهرين نحو الحدود
وأكدت الهيئة على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة، والتأكيد على أن الحق في الحياة الكريمة دون معوقات وحصار جائر استمر لأكثر من 12 عامًا.
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