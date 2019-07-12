فخ العقوبات الصينية يلتهم شركات أمريكية

تعتزم السلطات الصينية فرض عقوبات على شركات أمريكية مشاركة في بيع أسلحة إلى تايوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" - في بيان اليوم الجمعة - إن بيع الأسلحة إلى تايوان من جانب

الولايات المتحدة يشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية ومبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، ويقوض سيادة الصين وأمنها الوطني.



وأضاف شوانج أنه "من أجل حماية المصالح الوطنية، ستفرض الصين عقوبات على الشركات الأمريكية المشاركة في بيع الأسلحة إلى تايوان".



وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت في وقت سابق عن خطة بيع أسلحة بقيمة 2.2 مليار دولار إلى تايوان.

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