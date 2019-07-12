مقتل 10من عناصر الحوثي بنيران الجيش اليمني

قتل حوالي 10 من عناصر الميليشيات الحوثية وأصيب آخرين بنيران الجيش الوطني اليمني اليوم الجمعة، كما كبدت خسائر أخرى في المعدات القتالية، حسبما أفاد قائد اللواء ١٧٣ مشاة العميد صالح عبدربه المنصوري.

وحرر الجيش الوطني اليمني، اليوم

الجمعة، مواقع جديدة في جبهة ناطع شمال محافظة البيضاء.

وأكد "المنصوري" علي أن قوات الجيش الوطني نفذت هجومًا على عدة مواقع تتمركز فيها الميليشيا الحوثية بجبهة ناطع وتمكنت من

تحرير ما تبقى من سلسلة جبال صوران وأجزاء كبيرة من جبل الرفص، إلى جانب تحرير عدد من المواقع في سلسلة جبال البرك.وأوضح قائلاً: " أن المعركة مع الميليشيا لا زالت مستمرة حتى اللحظة وسط تقدم متواصل لأبطال الجيش".

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