عاجل-الكويت تضبط خلية إرهابية من 15 شخصا تتبع لتنظيم الإخوان في مصر

أعلنت الداخلية الكويتية، عن ضبط خلية إرهابية من 15 شخصا تتبع لتنظيم الإخوان في مصر، وقد سبق أن صدرت بحقهم أحكام بمصر، وذكرت الداخلية أن أعضاد الخلية، اعترفوا بالتورط في عمليات إرهابية، وقاموا بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين دولة الكويت مقراً لها. وأكدت الداخلية الكويتية قولها "لن نتهاون مع من يثبت تعاونه مع عناصر الخلية الإرهابية".



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