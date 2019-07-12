لندن تعلن إرسال سفينة حربية ثانية إلى مياه الخليج

وأضاف المصدر أنّ الحكومة رفعت في بداية الأسبوع مستوى التأهب في المياه الإقليمية الإيرانية بالنسبة للسفن البريطانية إلى الدرجة القصوى.
وتصاعدت في الأسابيع الأخيرة حدّة التوتر في مضيق هرمز الذي يشكل معبرا بحريا لثلث النفط الخام العالمي، نتيجة وقوع عدّة حوادث، بينها هجمات ضدّ ناقلات نفط وإسقاط طهران لطائرة مسيّرة أميركية، وأضيف حادث جديد إثر محاولة البحرية الإيرانية، وفق المملكة المتحدة، "منع عبور" ناقلة نفط بريطانية عبر مضيق هرمز. وأطلقت سفينة "مونتروز" التي جاءت للنجدة "تحذيرات شفوية" للزوارق الإيرانية لكي يتراجعوا.
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