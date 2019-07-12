لندن تعلن إرسال سفينة حربية ثانية إلى مياه الخليج

أعلنت المملكة المتحدة أنّها ستعزز مؤقتا انتشارها العسكري في الخليج العربي، عبر تقديم موعد تناوب مقرر بين سفينتين حربيتين في المنطقة، وفق الحكومة البريطانية ومصدر دفاعي، وذلك في سياق تصاعد التوتر مع طهران، وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إنّ "إتش إم إس دنكان" التابعة للبحرية الملكية البريطانية ستنوب عن "اتش ام اس مونتروز" الموجودة حالياً، من أجل ضمان الحفاظ على "حرية الملاحة"، وقال مصدر دفاعي إنّ موعد عملية التناوب جرى تقديمه لبضعة أيام، من دون أن يحدد مدة بقاء السفينتين سوياً في المنطقة.

وأضاف المصدر أنّ الحكومة رفعت في بداية الأسبوع مستوى التأهب في المياه الإقليمية الإيرانية بالنسبة للسفن البريطانية إلى الدرجة القصوى.

وتصاعدت في الأسابيع الأخيرة حدّة التوتر في مضيق هرمز الذي يشكل معبرا بحريا لثلث النفط الخام العالمي، نتيجة وقوع عدّة حوادث، بينها هجمات ضدّ ناقلات نفط وإسقاط طهران لطائرة مسيّرة أميركية، وأضيف حادث جديد إثر محاولة البحرية الإيرانية، وفق المملكة المتحدة، "منع عبور" ناقلة نفط بريطانية عبر مضيق هرمز. وأطلقت سفينة "مونتروز" التي جاءت للنجدة "تحذيرات شفوية" للزوارق الإيرانية لكي يتراجعوا.