الصومال: انفجار ضخم في فندق بمدينة كيسمايو

قال ضابط بالشرطة الصومالية اليوم الجمعة، إن سيارة ملغومة انفجرت داخل فندق بمدينة كيسمايو الساحلية، حيث كان شيوخ قبائل ونواب مجتمعين، ثم أعقبه إطلاق أعيرة نارية.

وأعلنت "حركة الشباب" الصومالية الإرهابية، التي لها صلات بتنظيم "القاعدة" الإرهابي، مسؤوليتها عن الهجوم الذي قالت إن انتحارياً نفذه.

وقال الرائد محمد عبدي لوكالة "رويترز" من كيسمايو: "وقع انفجار في فندق... يقع في قلب كيسمايو وأعقبه إطلاق أعيرة نارية. كان شيوخ قبائل ونواب يعقدون اجتماعاً هناك. من المبكر معرفة إن كان هناك أي ضحايا".