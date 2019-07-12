تنديدات أممية بأحكام الإعدام الصادرة عن ميليشيات الحوثي بحق 30 يمنياً

أعربت الأمم المتحدة الجمعة عن "قلقها العميق" إزاء أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بحق 30 مختطفاً مشمولين باتفاق تبادل الأسرى.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني خلال إحاطة إعلامية في جنيف إنّ "الثلاثين، وغالبيتهم من أساتذة الجامعات والطلاب والسياسيين (...)، حكم عليهم بالإعدام الثلاثاء من قبل محكمة ابتدائية".
وشرحت أنّ المفوضية تلقت "معلومات ذات مصداقية" تقول إنّ عدداً من المحكومين احتجزوا تعسفياً وتعرضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة خلال فترة احتجازهم.
وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أصدرت الثلاثاء 9 يوليو، أحكاماً بإعدام 30 مختطفاً مشمولين باتفاق تبادل الأسرى.
بدورها، قالت "منظمة العفو الدولية" في بيان الثلاثاء إنّ المحكمة "التي يديرها الحوثيون، أصدرت أحكاماً بالإعدام (...) في أعقاب إجراءات قانونية تشوبها عيوب جوهرية".
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