الداخلية الكويتية: ضبط خلية إرهابية تتبع تنظيم "الإخوان"

قامت الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية الكويتية، بضبط خلية إرهابية تتبع تنظيم "الإخوان" الإرهابي، صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 سنة، وقد قامت تلك الخلية بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية، متخذين دولة الكويت مقراً لهم.

وأضافت وزارة الداخلية في بيان نشر على موقعها الالكتروني، أن "الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفراد الخلية، وباشرت عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة".

ولفتت إلى أنه "وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم، اقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية. ولاتزال التحقيقات جارية للكشف عن من مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم".

وحذرت وزارة الداخلية أنها "لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية، أو مع أي خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن"، مؤكدة أنها "ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت".