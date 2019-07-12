كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة التنزانية تقتل 4 من العصابات المسلحة في تبادل لإطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة التنزانية اليوم الجمعة إنها قتلت أربعة مسلحين مشتبه بهم يوم الخميس في تبادل لإطلاق النار.

وقال وانكيو نييجيسا قائد شرطة الساحل الإقليمي "قتلت الشرطة المشتبه بهم الأربعة بعد أن حاصروا عندما حاولوا مداهمة وسرقة مقاول بناء مشروع ميناء جاف في كوالا بمنطقة ميلانديزي بمنطقة الساحل."

كما قال نييجيسا في مؤتمر صحفي في كيباها، مقر المنطقة الساحلية، إن البلطجية قتلوا بالرصاص بعد أن قاوموا الاعتقال ومحاولة إطلاق النار على الشرطة.

وأضاف أن الشرطة وضعت في وقت سابق مصيدة للقبض عليهم قبل أن ينجزوا مهمتهم.

وقال إن الشرطة استولت أيضا على سلاحين ناريين من قطاع الطرق.

