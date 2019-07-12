كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انفجار ضخم في فندق بالصومال أعقبه إطلاق نار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انفجرت سيارة ملغومة، اليوم الجمعة، داخل فندق بمدينة كيسمايو الساحلية، في الصومال.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ضابط بالشرطة الصومالية، قوله إن الانفجار وقع في اجتماع لشيوخ قبائل ونواب، ثم أعقبه إطلاق أعيرة نارية.

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وعقب الحادث أعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة التي لها صلات بتنظيم "القاعدة" مسؤوليتها عن الهجوم الذي قالت إن انتحاريا نفذه.

وصرح الرائد محمد عبدي، من مدينة كيسمايو، لوكالة "رويترز" "وقع انفجار في فندق… يقع في قلب كيسمايو وأعقبه إطلاق أعيرة نارية، كان شيوخ قبائل ونواب يعقدون اجتماعا هناك، من المبكر معرفة إن كان هناك أي ضحايا".

وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب عبد العزيز أبو مصعب إن الحركة نفذت الهجوم وإن الاشتباكات ما زالت مستمرة.