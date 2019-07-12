كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الإفريقية الجنوبية تدين تدمير الممتلكات الحكومية من قبل المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت شرطة جنوب إفريقيا بشدة اليوم الجمعة تدمير الممتلكات الحكومية من قبل المتظاهرين في المقاطعة الشمالية الغربية.

وقالت الشرطة إن أفراد المجتمع بدأوا احتجاجهم يوم الأربعاء.

وقال الكابتن سام تسيلانياني المتحدث باسم شرطة المقاطعة الشمالية الغربية "الاحتجاجات العنيفة أدت إلى إحراق مكاتب البلدية وشاحنتين وجرار بينما تعرضت سيارة للشرطة لأضرار بعد رشقها بالحجارة عندما حاول المتظاهرون مهاجمة محكمة الصلح."

وذكر أن المتظاهرين أحرقوا الإطارات وغيرها من الأشياء التي تعطل تدفق حركة المرور في الطريقين المزدحمين. أدى الاحتجاج إلى توقف العمل مع إغلاق الأعمال، والناس لن يذهبوا إلى العمل والأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة.

كما قال تسيلانياني: "استمر المتظاهرون يوم الخميس في المظاهرات العنيفة وفي عملية أحرقوا مكتبة ليتسوبا المجتمعية وألحقوا أضرارًا بسيارة مدرعة تابعة للشرطة تُعرف باسم نيالا بعد إلقاؤها بقنبلة حارقة".

Advertisements

وفي أعقاب هذه الحوادث، تم القبض على 14 من المشتبه بهم بتهمة العنف العام والحرق العمد.

كما أدان اللفتنانت جنرال بايلي موتسوينيان مفوض المقاطعة الشمالية الغربية الاحتجاجات العنيفة.

وقال موتسوينيان إنهم سيتعاملون مع الإجرام المتنكر كاحتجاجات على تقديم الخدمات.

كما ذكرت أنه يتعين على من لديهم شكاوى أن يبثوهم في سلام وأن يتوصلوا إلى حل ودي.

