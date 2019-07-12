كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنزانيا تخصص 2000 هكتار للاستثمار في صناعات الكاجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات التنزانية اليوم الجمعة إنها خصصت 2000 هكتار من الأراضي للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في مزارع الكاجو والصناعات التحويلية لإضافة قيمة إلى المحصول.

وقال جودفري زامبي، مفوض ليندي الإقليمي: "لدينا إمكانات استثمارية كافية فيما يتعلق بالمزارع والصناعات التحويلية لجوز الكاجو".

وكان زامبي يتحدث في حفل افتتاح منتدى جوز تنزانيا للكاجو الذي استمر يومين والذي نظمه مركز الاستثمار التنزاني (TIC) في منطقة متوارا الواقعة جنوب شرق البلاد.

كما كان الهدف من المنتدى هو جذب المستثمرين في زراعة المحصول وإنشاء مناطق صناعية في منطقتي ليندي ومتوارا.

وقال زامبي إن الجهود التي تبذلها منطقة ليندي لزيادة إنتاج جوز الكاجو قد شهدت توزيع حوالي 7 ملايين شتلة جديدة من الكاجو للزراعة في مناطق مختلفة.

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كما قال عمري مجومبا، نائب وزير الزراعة، إن الحكومة استهدفت زيادة إنتاج جوز الكاجو إلى مليون طن بحلول العام المالي 2023-2024، ارتفاعًا من 313000 طن تم إنتاجها في موسم 2017-2018.

وقال مجومبا إن الحكومة اتخذت إجراءات لزيادة المناطق التي تنمو فيها حبوب الكاجو من خمسة إلى 17 منطقة، مضيفًا أن الحكومة بدأت أيضًا حملة ضخمة لتشجيع الاستهلاك المحلي لجوز الكاجو.

كما ذكر البيان أن تنزانيا تعد من بين أكبر منتجي جوز الكاجو الخام في العالم، مضيفًا أنه في موسم 2017-2018، أنتجت البلاد 31،826 طنًا من جوز الكاجو الخام، بينما يتم تصدير حوالي 90 بالمائة منهم في شكلهم الخام بسبب انخفاض إنتاج البلاد. قدرة المعالجة.

وسيشرك المنتدى المستثمرين العاملين في القطاع الفرعي لجوز الكاجو لعرض الفرص المختلفة، بما في ذلك الاستثمار في زراعة الكاجو الجديدة، إضافة قيمة لمنتجات جوز الكاجو الخام من خلال تجهيز وبناء المجمعات الصناعية وتطوير مناطق معالجة الكاجو.

