كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس البرازيلى يسعى لتعيين ابنه سفيرا للولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس البرازيلي جير بولسونارو أنه يفكر في عرض ابنه، الممثل الفيدرالي إدواردو بولسونارو، على منصب سفير للولايات المتحدة.

وقال الرئيس "أعتقد أنه يمكن أن يكون موعدًا مناسبًا ويمكنه التعامل تمامًا مع الأمور في واشنطن"، "لقد درسنا هذا الاحتمال العام الماضي وقمنا بتحليل إيجابيات وسلبيات".

كما صرح بذلك بولسونارو في حفل تنصيب المدير الجديد لوكالة الاستخبارات البرازيلية.

وسيلزم الموافقة على التعيين من قبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قبل تمريره إلى مجلس الشيوخ الكامل للتأكيد.

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وقال إدواردو بولسونارو إنه سيكون على استعداد لمغادرة الكونغرس لتولي منصب السفير في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أنه يشغل حاليًا منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلا أنه لم يشغل وظيفة دبلوماسية فعلية من قبل.

كما كانت السفارة البرازيلية في واشنطن بدون سفير منذ أبريل، عندما قام بولسونارو بنقل السفير السابق إلى وزارة الخارجية في البرازيل.

