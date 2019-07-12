أعضاء "النواب الليبى" يتوافدون على القاهرة فى إطار الجهود المصرية لتوحيد الرؤى

بدأ توافد أعضاء مجلس النواب الليبي علي القاهرة للمشاركة في اجتماع برعاية اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية ، لتوحيد رؤي النواب الليبين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبى.

ويتواصل وصول عدد من نواب البرلمان الليبى المُنتخب إلى القاهرة ، منذ الأمس يمثلون كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافياً الشرق والجنوب والغرب الليبى.

وسيلتقون على مدار الأسبوع القادم بقيادات سياسية مصرية لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية وتحقيق الإستقرار فى ليبيا ودعم مؤسساتها وعلى رأسها البرلمان والجيش الوطنى.