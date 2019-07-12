كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عشرات الجرحى على متن طائرة طيران كندا التي ضربها الاضطراب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل الاعلام المحلية أن طائرة تابعة لشركة طيران اير كندا اضطرت صباح اليوم لتحويل مسارها الى هونولولو عاصمة هاواى الامريكية بعد تعرضها لاضطرابات تسببت فى اصابة 37 شخصا.

ووفقًا لما قاله بيتر فيتزباتريك، المتحدث باسم طيران كندا، كانت طائرة بوينج 777-200 تحمل 269 راكبًا و15 من أفراد الطاقم في طريقهم من فانكوفر إلى سيدني.

وأفاد موقع هاواي نيوز الآن المحلي أن الطائرة هبطت في مطار هونولولو في حوالي الساعة 6:45 صباحًا بالتوقيت المحلي (1645 بتوقيت جرينتش).

وبعد ساعتين من رحلتها عبر هاواي، أفادت شركة الطيران أنها تعاني من اضطرابات "غير متوقعة" و"مفاجئة"، ثم تحولت مرة أخرى إلى هونولولو.

ومن بين المصابين، تم نقل 30 إلى المستشفى، تسعة منهم بجروح خطيرة. أما الأفراد الـ 21 الباقون فكانوا مدرجين في حالة مستقرة، وفقًا للمسؤولين.

كما ذكرت تقارير وسائل الإعلام المحلية أن الركاب المصابين قد ألقوا في الهواء بسبب الاضطرابات، مع بعض ضرب السقف، حوالي نصفهم لم يكن يرتدون أحزمة الأمان في ذلك الوقت.

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وقالت شاين انرايت المتحدثة باسم إدارة خدمات الطوارئ في هونولولو إن الإصابات شملت الجروح والصدمات والكدمات وآلام الرقبة وآلام الظهر، تشير هذه الإصابات إلى أن الركاب قد تم إخراجهم بشكل أساسي من مقاعدهم عندما اصطدمت الطائرة بمنطقة "وعرة" فوق المحيط الهادئ.

كما نقلت الصحيفة عن جيس سميث قوله "ضربنا الاضطرابات وضربنا جميعا السقف وسقط كل شيء وسقطت الاشياء، كان الناس يطاردون."

وقال راكب آخر أليكس ماكدونالد "شاهدت مجموعة كاملة من الناس يصطدمون بسقف الطائرة". "كان اثنان من مضيفات الهواء ينقلان الطعام في ذلك الوقت، وقد ضربا السقف أيضًا، ولكن يبدو أن الناس ككل على ما يرام ؛ لم يبدوا أي إصابات كبيرة".

ووفقا للمتحدث باسم ادارة الطيران الفيدرالية الامريكية ايان جريجور وقع الاضطراب على ارتفاع 10973 مترا، على بعد حوالى 966 كم جنوب غرب هونولولو.

وطلب أعضاء الطاقم من أفراد الطاقم الطبي مقابلة الطائرة عند البوابة.

وقالت انجيلا ماه المتحدثة باسم اير كندا ان اير كندا كانت تقوم بترتيب الإقامة في الفنادق ووجبات الطعام في هونولولو وخيارات لاستئناف الرحلة.

