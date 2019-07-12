كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مليشيا الحوثي تقصف أحياء سكنية في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية، الخميس، قصفاً مدفعياً عشوائياً على تجمعات للمدنيين في محافظة الحديدة غرب البلاد.

وقالت مصادر محلية لموقع "سبتمبر نت" الإخباري اليمني إن "ميليشيا الحوثي قصفت بالهاون أحياء مدنية بحي منظر في مديرية الحوك جنوب المدينة".

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وأضافت المصادر "أن قذائف الميليشيا سقطت بالقرب من منازل المواطنين وسط أكبر تجمع سكني".

وذكرت المصادر "أن القصف أسفر عن إصابة الطفل نافع ناصر عبده عشرة أعوام، بإصابات متفاوتة".

وكشفت مصادر محلية عن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية بالمدفعية مطاحن البحر الأحمر بعدة قذائف.