كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صوماليلاند" ترسل تعزيزات هائلة للمناطق المحيطة ببلدة إريجافو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت منطقة أرض الصومال الشمالية الانفصالية التي أعلنت نفسها في الصومال تعزيزات هائلة للمناطق المحيطة ببلدة إريجافو في منطقة ساناغ المتنازع عليها.

وتم نشر قوات الدولة في ضواحي المدينة لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة من قبل السكان المحليين الذين يطالبون بتقرير المصير ، وفقا للمصادر.

وتشير التقارير الواردة من المنطقة إلى اندلاع قتال عنيف بعد أن هاجمت قوات أرض الصومال مقاتلي العقيد آري أثناء سفرهم في قافلة بالقرب من منطقة دهوب يوم الأربعاء.

ذكرت مصادر محلية أن ثلاثة جنود من أرض الصومال ومقاتل الكولونيل آير قتلوا في قتال عنيف في منطقة ساناغ يوم الأربعاء.