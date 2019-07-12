يسار يحضر لعمل جديد رفقة “السوحليفة” – صورة

أعلن الفنان الكوميدي، يسار المغاري، اليوم الجمعة، أنه يحضر لعمل جديد مع ابنة أخته الصغيرة، إسراء، المعروفة بلقب “السوحليفة”، بسبب دور بطولتها في سلسلة رمضانية عرضت بالاسم نفسه.

وشارك يسار على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورة مع إسراء، وعلق عليها: “عودة الأبطال” وإلى جانبها رمز تعبيري، يشير إلى تصوير عمل جديد.

وظهر يسار في صورة لكواليس العمل ببذلة صفراء، جعلته يبدو بمظهر طريف، وإلى جانبه ابنة أخته إسراء، وهي ترتدي قفطانا تقليديا.

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ويعتبر يسار من الكوميديين الشباب، الذين يحظون بشعبية كبيرة لدى الجمهور المغربي، وقد حققت سلسلته رفقة ابنة أخته، التي عرضت في رمضان ما قبل الماضي على القناة الأولى، وحققت نسب مشاهدة عالية على موقع “يوتيوب”.

يذكر أن “السوحليفة” رافقت يسار في عرضه في مهرجان مراكش للضحك في دورته الماضية، واعتلت المنصة لأول مرة أمام الآلاف من الجماهير.