رحلة سرية لأعضاء الكونجرس إلى قطر تكشف احتضان الدوحة للمتطرفين والإرهابيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت زيارة سرية لأعضاء الكونجرس الديمقراطيين إلى قطر تنظيم الدوحة لمنتدى كان مأهولا بعدد مثير للقلق من الناشطين المتطرفين وقادة الدول المرتبطة بالإرهاب، وذلك بحسب تحقيق للكاتب Jordan Schachtel نشره موقع «الرأي المحافظ Conservative Review » بعنوان (أعضاء الكونجرس الديمقراطيون يقومون برحلة سرية في عطلة نهاية الأسبوع إلى قطر) في 17 ديسمبر 2018.

وأوضح الموقع أنه سافر العديد من الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس إلى الدوحة، قطر، خلال عطلة نهاية الأسبوع لحضور (منتدى الدوحة السنوي) والالتقاء بأعضاء النظام القطري، ولكن إذا كنت أحد الناخبين أو المراقبين، فستكون الرحلة كما لو لم تحدث.

ووجد موقع «الرأي المحافظ» أن الديمقراطيين النواب حضروا جميعهم منتدى الدوحة في عطلة نهاية الأسبوع، وعثر على هذه المعلومات فقط بفضل وسائل الإعلام القطرية ونشرة واحدة على «تويتر» من قبل بن سميث، محرر موقع BuzzFeed، الذي كان راعيا لمنتدى الدوحة، بالإضافة إلى ممثلي الديمقراطيين، وكان منتدى الدوحة مأهولا بعدد مثير للقلق من الناشطين المتطرفين وقادة الدول المرتبطة بالإرهاب.

وأضاف الكاتب قائلا: لقد راجعت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لأعضاء الكونجرس الحاضرين ولم أجد أيا منهم يناقش رحلته في عطلة نهاية الأسبوع إلى الدوحة، لا على تويتر، ولا في الفيس بوك، ولا شيء على مواقع الكونجرس الخاصة بهم.

وأردف الكاتب يقول: يمكن القول أن قطر هي الدولة الأولى في العالم الراعية للإرهاب السني، لكن هذا لم يوقف «النخب» المتصاعدة في العاصمة وأعضاء فرعنا التشريعي من أخذ الأموال القطرية ورؤوس الأموال المؤثرة أو من حضور الفعاليات رفيعة المستوى التي تستضيفها الحكومة القطرية.

ومضى الكاتب في الموقع يقول: كما سبق لموقع (CR) تقديم تقرير عن حملات اللوبي السنوية المدعومة من قطر بما يزيد على 20 مليون دولار في جميع أنحاء الولايات المتحدة، التي يستهدف فيها نظام الدوحة الأفراد والمسؤولين المؤثرين والمنظمات للضغط من أجل أولوياتها، كشكل آخر من أشكال الضغط شبه الرسمي، كما أن الدولة الغنية بالطاقة تستثمر أيضا مليارات الدولارات في الولايات المتحدة، والصناعات، والشركات.

أعضاء الكونجرس الذين زاروا الدوحة سرا

01 دونالد نوركروس

(عضو مجلس النواب عن ولاية نيوجيرسي)

02 دان كيلدي

(عضو مجلس النواب عن ولاية ميشيغان)

03 جيم هاينز

(عضو مجلس النواب عن ولاية كونيتيكت)

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04 الدكتور آمي بيرا

(عضو مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا)

05 برندان بويل

(عضو مجلس النواب عن ولاية بنسلفانيا)

06 أندريه كارسون

(عضو مجلس النواب عن ولاية أنديانا)

أبرز ما قاله الكاتب

- اتخذ النظام القطري في السنوات الأخيرة خطوات كبيرة بعيدا عن شراكته مع الولايات المتحدة

- عاود الانضمام إلى أنظمة معادية مثل إيران وتركيا

- أفراد العائلة المالكة في قطر مقربون جدا للإخوان المسلمين والجماعات الجهادية النشطة في الشرق الأوسط

- اتهم جيران قطر (وهم حلفاء الولايات المتحدة) الدوحة بمحاولة تقويض حكوماتهم وإشعال النيران في الثورات المدعومة من الخارج لإقالة المسؤولين المحليين

متحدثون في المنتدى من المتطرفين

- وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف

- مسؤول تركي مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية

- أستاذ جامعة كولومبيا المناهضة للسامية