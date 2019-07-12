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أعرب حلف الناتو، يوم الجمعة، عن قلقه إزاء حيازة تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية إس-400، بعدما أعلنت أنقرة بدء تسلّم أول الأجزاء والمعدات من هذه المنظومة.
وقال مسؤول في الحلف فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح صحفي "نشعر بالقلق إزاء التداعيات المحتملة لقرار تركيا حيازة منظومة إس-400".
وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، استلام الأجزاء الأولى من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400"، فيما سيجري تسليم القطع المتبقية، خلال الأيام القادمة.
معارضة واشنطن
وتعارض الولايات المتحدة بشدة، كما هو حال الناتو، شراء تركيا لنظام إس-400، وترى خطرا حقيقيا في أن يتمكن المشغلون الروس الذين سيدربون العسكريين الأتراك على المنظومة، من كشف أسرار تكنولوجية خاصة بالمقاتلة الأميركية الجديدة "إف-35" التي تريد أنقرة شراءها أيضاً.
وفي يونيو الماضي، منحت واشنطن تركيا مهلة تنتهي في 31 يوليو للاختيار بين المنظومة الروسية أو المقاتلات الأميركية.
هبوط الليرة بسبب الصفقة
شهدت الليرة التركية اليوم الجمعة تراجعًا بنحو 2 في المئة أمام الدولار، متأثرة بإعلان أنقرة بدء استلام أجزاء منظومة الدفاع الروسية "إس 400"، في خطوة من شأنها أن تثير حفيظة واشنطن والحلفاء الغربيين.
وهبطت الليرة من 5.67 إلى 5.78 أمام الدولار، وسط مخاوف من فرض عقوبات أميركية على أنقرة، بسبب معارضة الولايات المتحدة لهذه الصفقة العسكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر "استلام تركيا صواريخ "إس 400" الروسية"... الناتو يعرب عن قلقه..وواشنطن تتوعد أنقرة...والليرة التركية تشهد هبوطًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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