طالبة في الجامعة اللبنانية تقدّم مرافعةً في البرلمان الفرنسي عن "حقوق المرأة"

أنهت الطالبة في الجامعة ال​لبنان​ية سالي موسى زيارتها إلى ​فرنسا​، مُحافظةً على المرتبة الأولى التي حققتها في مشروعها عن "حقوق ​المرأة​" بتصنيف من السفارة الفرنسية في ​بيروت​ في نيسان الماضي.

ومثلت"سالي" لبنان و​العالم العربي​ في الزيارة التي امتدت من 30 حزيران 2019 إلى 8 تموز 2019، وتحدثت في ​البرلمان الفرنسي​ عن "حقوق المرأة" من زاوية تعزيز ثقافتها القانونية بشأن مواضيع حق الجنسية وزواج القاصرات والمساواة مع الرجل، كما حضرت ورشتَي عمل مع كلّ من عضو المجلس الأعلى السمعي – البصري CSA الصحافية ميشيل ليريدون ورئيسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE السيدة غابرييلا راموس.