طالبة في الجامعة اللبنانية تقدّم مرافعةً في البرلمان الفرنسي عن "حقوق المرأة"

أنهت الطالبة في الجامعة اللبنانية سالي موسى زيارتها إلى فرنسا، مُحافظةً على المرتبة الأولى التي حققتها في مشروعها عن "حقوق المرأة" بتصنيف من السفارة الفرنسية في بيروت في نيسان الماضي.
ومثلت"سالي" لبنان والعالم العربي في الزيارة التي امتدت من 30 حزيران 2019 إلى 8 تموز 2019، وتحدثت في البرلمان الفرنسي عن "حقوق المرأة" من زاوية تعزيز ثقافتها القانونية بشأن مواضيع حق الجنسية وزواج القاصرات والمساواة مع الرجل، كما حضرت ورشتَي عمل مع كلّ من عضو المجلس الأعلى السمعي – البصري CSA الصحافية ميشيل ليريدون ورئيسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE السيدة غابرييلا راموس.
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